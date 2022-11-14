Петржела о «Спартаке»: «Даже Гвардиола с Роналду и Месси не сделал бы его чемпионом и проигрывал бы нынешнему «Зениту»

считает, что не сможет конкурировать с «Зенитом».

«Спартак» в принципе не может быть лучше «Зенита», никогда. Даже Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом. Они так же проигрывали бы нынешнему . Для такого тренера нужен хороший состав, а у них этого нет.

Ничего в этом мире не сможет, видимо, произойти, чтобы красно-белые обыгрывали питерский клуб и становились чемпионами», – заявил бывший главный тренер «Зенита».

«Зенит» после 17 сыгранных туров лидирует в турнирной таблице , набрав 42 очка. «Спартак» идет на втором месте и отстает от лидера на 6 очков.