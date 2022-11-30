Петржела о сборной России: «В ближайшие 50 лет ЧМ не выиграть. Детский футбол развит плохо, нужно с нуля построить систему и вырастить игроков»

оценил уровень сборной России.

не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Чтобы построить систему с нуля, нужно лет десять. Потом еще 20-30 лет, чтобы футболисты выросли в этой системе. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию», – сказал бывший главный тренер .