Петржела о сборной России: «В ближайшие 50 лет ЧМ не выиграть. Детский футбол развит плохо, нужно с нуля построить систему и вырастить игроков»

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Властимил Петржела оценил уровень сборной России.

«Сборная России не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. Чтобы победить на крупном турнире, нужно сначала выстроить систему развития молодых игроков, а потом дождаться момента, когда система начнет давать плоды.

В России очень плохо развит массовый и детский футбол. Чтобы построить систему с нуля, нужно лет десять. Потом еще 20-30 лет, чтобы футболисты выросли в этой системе. А сейчас Россия вообще изолирована от мирового футбола, это усложняет ситуацию», – сказал бывший главный тренер «Зенита».

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