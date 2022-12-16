Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович
Возвращение Александра Нюбеля в «Баварию» может не состояться.
26-летний вратарь, который играет на правах аренды в «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович.
Однако «Бавария» не собирается увольнять Тапаловича. При этом мюнхенцы по-прежнему поддерживает контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии