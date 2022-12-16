Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович

Теги Бавария Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Тони Тапалович Александр Нюбель Футбол

Возвращение Александра Нюбеля в «Баварию» может не состояться.

26-летний вратарь, который играет на правах аренды в «Монако», не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович.

Однако «Бавария» не собирается увольнять Тапаловича. При этом мюнхенцы по-прежнему поддерживает контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.

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