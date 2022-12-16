Нюбель не хочет возвращаться в «Баварию», пока тренером вратарей работает Тапалович

Возвращение Александра Нюбеля в «Баварию» может не состояться.

26-летний вратарь, который играет на правах аренды в « », не собирается возвращаться в мюнхенский клуб, пока там работает тренер вратарей Тони Тапалович.

Однако « » не собирается увольнять Тапаловича. При этом мюнхенцы по-прежнему поддерживает контакт с «Монако» по Нюбелю, но рассматривают и другие варианты.

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