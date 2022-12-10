«Бавария» может вернуть Нюбеля из «Монако» в связи с травмой Нойера

Теги Бавария Монако Мануэль Нойер бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

«Бавария» может вернуть вратаря из «Монако» в связи с травмой Мануэля Нойера.

36-летний немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Мюнхенский клуб серьезно рассматривает вариант с досрочным возвращением Александра Нюбеля из аренды в «Монако».

На счету 26-летнего голкипера 6 сухих матчей из 15 в Лиге 1 в этом сезоне, он пропустил 21 гол. Его подробная статистика – здесь.

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