«Бавария» может вернуть Нюбеля из «Монако» в связи с травмой Нойера
«Бавария» может вернуть вратаря из «Монако» в связи с травмой Мануэля Нойера.
36-летний немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.
Мюнхенский клуб серьезно рассматривает вариант с досрочным возвращением Александра Нюбеля из аренды в «Монако».
На счету 26-летнего голкипера 6 сухих матчей из 15 в Лиге 1 в этом сезоне, он пропустил 21 гол. Его подробная статистика – здесь.
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