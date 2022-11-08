«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем. Вратарь согласен при условии, что с 2024 года он станет основным
«Бавария» хочет продлить контракт с Алексанром Нюбелем.
Мюнхенцы намерены продлить действующее соглашение до 2025 года или больше, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», готов вернуться при условии, что с 2024 года он станет основным вратарем.
«Монако» хочет сохранить голкипера у себя. Кроме того, им интересуются несколько клубов из Англии.
В текущем сезоне Нюбель провел за «Монако» 14 матчей, в 6 из которых сохранил ворота сухими.
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