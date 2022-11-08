«Бавария» хочет продлить контракт с Нюбелем. Вратарь согласен при условии, что с 2024 года он станет основным

Теги Бавария Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Нюбель Футбол

«Бавария» хочет продлить контракт с Алексанром Нюбелем.

Мюнхенцы намерены продлить действующее соглашение до 2025 года или больше, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Нюбель, выступающий на правах аренды за «Монако», готов вернуться при условии, что с 2024 года он станет основным вратарем.

«Монако» хочет сохранить голкипера у себя. Кроме того, им интересуются несколько клубов из Англии.

В текущем сезоне Нюбель провел за «Монако» 14 матчей, в 6 из которых сохранил ворота сухими.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные