«Атлетико Минейро» арендовал Фукса у ЦСКА на один год с опцией выкупа

перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро».

Бразильский клуб арендовал 23-летнего защитника на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.

Ранее стало известно, что получит 400 тысяч долларов от « » за аренду Фукса. Также бразильский клуб сможет выкупить игрока за 5 миллионов долларов.

Фукс провел четыре матча в нынешнем сезоне Мир .

Футболист перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сообщалось, что российский клуб заплатил за игрока 9,5 миллиона евро.

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