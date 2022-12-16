«Атлетико Минейро» арендовал Фукса у ЦСКА на один год с опцией выкупа
Бруно Фукс перешел из ЦСКА в «Атлетико Минейро».
Бразильский клуб арендовал 23-летнего защитника на один год. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.
Ранее стало известно, что ЦСКА получит 400 тысяч долларов от «Атлетико Минейро» за аренду Фукса. Также бразильский клуб сможет выкупить игрока за 5 миллионов долларов.
Фукс провел четыре матча в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Футболист перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Сообщалось, что российский клуб заплатил за игрока 9,5 миллиона евро.
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