Фукс переходит в «Атлетико Минейро» в аренду за 400 тысяч долларов с правом выкупа за 5 млн. Бразильцы возьмут на себя всю его зарплату

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Бруно Фукс переходит в «Атлетико Минейро» из ЦСКА на правах аренды.

Как пишет Иван Карпов, московский клуб отдаст 23-летнего защитника в аренду сроком до конца 2023 года. Ее оформят 13-14 декабря.

ЦСКА получит 400 тысяч долларов от «Атлетико Минейро» за аренду Фукса. Также бразильский клуб сможет выкупить игрока за 5 млн долларов. Если «Атлетико Минейро» воспользуется правом выкупа, то должен будет отдать ЦСКА еще 50% от суммы последующей продажи футболиста.

Кроме того, Фукс продлит контракт с ЦСКА еще на год, до лета 2026 года. «Атлетико Минейро» в полном объеме берет на себя зарплату защитника.

Также у клуба из Белу-Оризонти будет возможность досрочно прекратить аренду Фукса летом 2023 года в случае, если футболист не будет выходить на поле.

Бруно уже отправился на медосмотр для нового клуба. «Атлетико Минейро» был единственным клубом, сделавшим предложение по Фуксу.

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