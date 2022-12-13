Кузнецов об уходе Фукса из ЦСКА: «Невелика потеря, но на его место должен прийти качественный футболист»

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Дмитрий Кузнецов оценил вероятный переход защитника Бруно Фукса в «Атлетико Минейро» в аренду.

— Если учесть, что Фукс практически не играл за ЦСКА, его уход — это не потеря для армейцев. Для того чтобы его отпустить, нужно кого-то приобрести. Должна быть ротация, запасной вариант. Если кто-то получит травму, как потом выходить из этой ситуации?

— Фукс соответствовал уровню ЦСКА?

— Бруно почти не играл, но он бразилец, олимпийский чемпион. У него есть определенные навыки, но тренер не враг себе, чтобы ставить человека, который не соответствует уровню команды. Невелика потеря, но на место Фукса должен прийти качественный футболист, – сказал экс-хавбек ЦСКА.

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