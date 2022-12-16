«МЮ» предложит 50 млн евро за Гакпо в январе. В нем видят замену Роналду

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Английский клуб, по данным The Telegraph, планирует предложить за атакующего полузащитника сборной Нидерландов 50 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В 23-летнем футболисте видят замену , с которым в прошлом месяце расторгли контракт после скандального интервью, где португалец раскритиковал руководство клуба и тренера.

Статистику Гакпо можно изучить здесь.

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