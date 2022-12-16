Далич о Модриче на Евро-2024: «Надеюсь, что Лука останется с нами. Но решение примет он сам»

Главный тренер сборной ответил, сыграет ли на Евро-2024.

«Я надеюсь, что Лука останется с нами. Реальность такова, что он должен быть членом нашей команды. Я с нетерпением жду этого, но, конечно, решение примет он сам», – заявил .

37-летний полузащитник, представляющий « », провел шесть матчей на .

В матче за третье место на турнире Хорватия сыграет с командой Марокко.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ