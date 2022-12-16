Далич о Модриче на Евро-2024: «Надеюсь, что Лука останется с нами. Но решение примет он сам»
Главный тренер сборной Хорватии ответил, сыграет ли Лука Модрич на Евро-2024.
«Я надеюсь, что Лука останется с нами. Реальность такова, что он должен быть членом нашей команды. Я с нетерпением жду этого, но, конечно, решение примет он сам», – заявил Златко Далич.
37-летний полузащитник, представляющий «Реал», провел шесть матчей на ЧМ-2022.
В матче за третье место на турнире Хорватия сыграет с командой Марокко.
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