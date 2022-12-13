Харри Реднапп: «Модрич – футбольный гений, снова лучший игрок ЧМ. Когда я поставил его в центр полузащиты, мне говорили: «Он и 10 минут там не протянет»
Харри Реднапп назвал Луку Модрича футбольным гением.
«Лука – футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек.
С ним не было проблем ни одной минуты. Он каждый день усердно тренировался, семейный человек. Потрясающий футболист и потрясающий человек.
В «Тоттенхэме» я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: «Он не сможет там играть, он недостаточно силен, он и 10 минут не протянет». Но какой же Лука игрок!
На мой взгляд, он лучший футболист турнира [ЧМ-2022] – снова», – заявил бывший главный тренер «Тоттенхэма» о 37-летнем полузащитнике сборной Хорватии и «Реала».
Модрич был назван лучшим игроком ЧМ-2018 в России.
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