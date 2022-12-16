Зоран Тошич: «Михайлович был для меня кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что работал с ним»

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Зоран Тошич назвал Синишу Михайловича своим кумиром.

Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет.

«Я в шоке. Для меня Синиша Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека.

Синиша – один из примеров для меня в жизни. Мне очень жаль, что такое произошло. Мои соболезнования его семье», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии.

Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».

Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

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