Зоран Тошич: «Михайлович был для меня кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что работал с ним»
Зоран Тошич назвал Синишу Михайловича своим кумиром.
Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет.
«Я в шоке. Для меня Синиша Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека.
Синиша – один из примеров для меня в жизни. Мне очень жаль, что такое произошло. Мои соболезнования его семье», – сказал бывший футболист ЦСКА и сборной Сербии.
Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».
Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и многие другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья», откуда его уволили в сентябре 2022 года.
За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).
Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.
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