Глава ФИФА о смерти Михайловича: «Большая потеря для всех. Его штрафные воплощали страсть и преданность красоте игры»

выразил соболезнования в связи со смертью Синиши Михайловича.

Бывший югославский и сербский защитник скончался в возрасте 53 лет. С 2019 года он боролся с лейкемией.

«Я глубоко опечален известием о смерти Синиши Михайловича, одного из самых прославленных сербских футболистов и тренеров.

На поле его штрафные удары воплощали страсть и преданность красоте игры, которые оставили неизгладимое впечатление в мире спорта, и его смерть – большая потеря для всех нас. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким в это тяжелое время», – сказал президент .

«Небеса обрели еще одну легенду». «Милан», «Интер», «Лацио» и другие попрощались с Михайловичем

Война, карьера с великими штрафными, болезнь. Жизнь Синиши Михайловича – в рассказах самого Синиши