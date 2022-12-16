«Небеса обрели еще одну легенду». «Милан», «Интер», «Лацио» и другие попрощались с Михайловичем
Ряд итальянских клубов выразил соболезнования в связи со смертью Синиши Михайловича.
«Прощай, мистер, ты будешь вечно жить в наших сердцах», – написали в твиттере «Болоньи».
«Небеса обрели еще одну легенду. Тебя будет очень не хватать, Синиша», – такое сообщение появилось в соцсетях «Милана».
«Никто никогда не готов прощаться с дорогим другом», – написали в твиттере «Интера».
«Прощай, Синиша», – так выразила соболезнования в твиттере «Сампдория».
«Прощай, воин, ты сражался с высоко поднятой головой до конца, настоящий мужчина», – написал в соцсетях Франко Барези.
Михайлович известен по выступлениям за «Црвену Звезд», «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер».
Он тренировал сборную Сербии, «Милан» и другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была «Болонья».
За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).
Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.
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