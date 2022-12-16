«Небеса обрели еще одну легенду». «Милан», «Интер», «Лацио» и другие попрощались с Михайловичем

Ряд итальянских клубов выразил соболезнования в связи со смертью .

«Прощай, мистер, ты будешь вечно жить в наших сердцах», – написали в твиттере «Болоньи».

«Небеса обрели еще одну легенду. Тебя будет очень не хватать, Синиша», – такое сообщение появилось в соцсетях «Милана».

«Никто никогда не готов прощаться с дорогим другом», – написали в твиттере «Интера».

«Прощай, Синиша», – так выразила соболезнования в твиттере « ».

«Прощай, воин, ты сражался с высоко поднятой головой до конца, настоящий мужчина», – написал в соцсетях .

Михайлович известен по выступлениям за « », «Рому», «Сампдорию», « » и « ».

Он тренировал сборную , « » и другие итальянские клубы. Последним местом работы Синиши была « ».

За сборную Югославии Михайлович провел 63 матча и забил 9 голов. С командой он играл на ЧМ-1998 (1/4 финала) и на Евро-2000 (1/8 финала).

Михайлович был известным исполнителем штрафных ударов.

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Михайлович заряжал «Болонью» даже из больницы. После победы над «Интером» игроки собрались под окнами палаты