Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в ЛЧ. Лео нравится работать с Гальтье
Лионель Месси продлит контракт с «ПСЖ», если клуб удачно выступит в Лиге чемпионов.
Как сообщает The Athletic, форвард сборной Аргентины заверил «ПСЖ» перед ЧМ-2022, что сосредоточен исключительно на турнире в Катаре, а уже потом будет готов рассмотреть продление контракта, если условия будут подходящими.
На решение Месси также может повлиять результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов, хотя Месси сказал клубу, что ему нравится работать под руководством Кристофа Гальтье, и в руководстве клуба уверены, что 35-летний форвард останется.
Ранее сообщалось об интересе «Интер» Майами к Месси, но источники, близкие к аргентинцу, утверждают, что он не подпишет контракт с американским клубом.
Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона.
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