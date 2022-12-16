Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в ЛЧ. Лео нравится работать с Гальтье

продлит контракт с «ПСЖ», если клуб удачно выступит в Лиге чемпионов.

Как сообщает The Athletic, форвард сборной заверил «ПСЖ» перед , что сосредоточен исключительно на турнире в Катаре, а уже потом будет готов рассмотреть продление контракта, если условия будут подходящими.

На решение Месси также может повлиять результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов, хотя Месси сказал клубу, что ему нравится работать под руководством , и в руководстве клуба уверены, что 35-летний форвард останется.

Ранее сообщалось об интересе «Интер» Майами к Месси, но источники, близкие к аргентинцу, утверждают, что он не подпишет контракт с американским клубом.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца этого сезона.

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