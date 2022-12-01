«ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ. Возвращение Лео в «Барсу» маловероятно, у «Интер» Майами нет шансов подписать форварда

«ПСЖ» готовит новый контракт для .

По информации Goal, по окончании чемпионата мира парижский клуб предложит форварду продлить сотрудничество. Новое соглашение будет рассчитано до 2025 года.

Нынешний контракт аргентинца действует до конца этого сезона. Новый договор может быть рассчитан на два сезона или подписан по схеме «1+1».

В считают, что должны сохранить Месси любой ценой – руководству клуба нравится игра нападающего в этом сезоне. Кроме того, после подписания Лео у клуба возросло число спонсоров.

Ранее сообщалось об интересе Майами к трансферу 35-летнего игрока. Клуб из по-прежнему заинтересован в услугах форварда, но у американцев нет шансов подписать Лео в ближайшем будущем.

Также отмечается, что вероятность возвращения аргентинца в «Барселону» крайне мала.

В 13 матчах текущего сезона Лиги 1 Месси забил 7 голов и сделал 10 ассистов. Его статистика – здесь.

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