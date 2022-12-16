Дешам о Месси: «Необходимо принять меры, чтобы ограничить его игру. Подумаем, что будем делать»

Теги Дидье Дешам Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Дидье Дешам рассказал о плане Франции против Лионеля Месси.

Сборные Франции и Аргентины сыграют в финальном матче ЧМ-2022.

«Мы уже встречались с ним в 1/8 финала на ЧМ-2018. Помните? Подумаем, что будем делать.

Но необходимо принять меры, чтобы ограничить его игру. Четыре года назад мы ожидали, что он будет больше действовать справа, а он играл на позиции центрального нападающего. В той позиции он плеймейкер, у него больше свободы, поэтому и справиться с ним сложнее», – сказал главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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