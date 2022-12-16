Дешам о Месси: «Необходимо принять меры, чтобы ограничить его игру. Подумаем, что будем делать»

рассказал о плане Франции против .

Сборные Франции и сыграют в финальном матче .

«Мы уже встречались с ним в 1/8 финала на ЧМ-2018. Помните? Подумаем, что будем делать.

Но необходимо принять меры, чтобы ограничить его игру. Четыре года назад мы ожидали, что он будет больше действовать справа, а он играл на позиции центрального нападающего. В той позиции он плеймейкер, у него больше свободы, поэтому и справиться с ним сложнее», – сказал главный тренер сборной Франции.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ