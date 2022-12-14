Лапорта, Перес и Аньелли встретятся на тематическом завтраке «Суперлига в будущем футбола» в Мадриде

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Президенты «Барселоны» и «Реала» встретятся в пятницу.

Флорентино Перес и Жоан Лапорта посетят в Мадриде тематический завтрак «Суперлига в будущем футбола». Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли тоже будет присутствовать.

Все трое посетят завтрак, где спикерами будут Бернд Райхарт, гендиректор Суперлигу, и Луис Алонсо, человек из Clifford Chance, юридической фирмы, ведущей судебный процесс против УЕФА и ФИФА.

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