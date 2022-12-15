УЕФА о заявлении Европейского суда: «Тепло приветствуем. Футбол в Европе един и выступает против Суперлиги»

УЕФА выступил с заявлением о решении Европейского суда по .

«УЕФА тепло приветствует сегодняшнее недвусмысленное мнение, рекомендующее Европейскому суду вынести решение в поддержку нашей главной миссии по управлению европейским футболом, защите нашей структуры и развитию футбола по всей Европе.

УЕФА приветствует заявление генерального адвоката Рантоса, которое является обнадеживающим шагом на пути к сохранению существующей динамичной и демократической структуры управления европейской футбольной пирамидой. Это мнение подтверждает центральную роль федераций в защите спорта, поддержании фундаментального принципа спортивной справедливости и открытого доступа в турниры для всех членов организации, а также объединеняющей роли футбола, общей ответственности и солидарности.

Футбол в Европе остается единым и непоколебимо выступает против Суперлиги Европы или любых подобных предложений, которые угрожали бы всей европейской спортивной экосистеме.

Пока мы ожидаем окончательного решения Суда, которое должно быть вынесено в следующем году, УЕФА, как руководящий орган, будет по-прежнему полностью сосредоточен на своей миссии по развитию футбола для всех в тесном сотрудничестве с национальными ассоциациями, лигами, клубами, игроками, болельщиками, институтами ЕС, правительства и другими заинтересованными сторонами, которые принимают истинные ценности футбола близко к сердцу», – сказано в заявлении УЕФА.

Напомним, в прошлом году Коммерческий суда Мадрида встал на сторону «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса», когда они потребовали прекратить дисциплинарные преследования за попытку организации Суперлиги Европы. УЕФА в ответ потребовал отвода судьи Мануэля Руиса де Лары, но получил на отказ. Союз оштрафовали и обязали компенсировать судебные издержки.

Затем дело дошло до Европейского суда, который должен был определить, попадает ли деятельность УЕФА под определение монополии и нарушает ли она закон о конкуренции.

Сегодня генеральный адвокат Европейского суда Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и УЕФА не нарушают законы Евросоюза, дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в таких матчах.

Европейский суд считает, что правила УЕФА и ФИФА не нарушают законы Евросоюза. На этом настаивали создатели Суперлиги

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