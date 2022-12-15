Гендиректор Суперлиги о заявлении Европейского суда: «Мы довольны признанием права третьих сторон организовывать общеевропейские клубные турниры»

Гендиректор Суперлиги прокомментировал слова генерального адвоката Европейского суда.

Атанасиос Рантос заявил, что правила ФИФА и не нарушают законы Евросоюза и дают организациям право блокировать вступление клубов в сторонние турниры и наказывать игроков, которые участвуют в матчах.

«Мнение генерального адвоката – еще один шаг в этом деле. Мы довольны признанием права третьих сторон организовывать общеевропейские клубные соревнования.

Генеральный адвокат ясно дал понять, что УЕФА занимает монопольное положение, что влечет за собой важные обязанности по предоставлению третьим сторонам возможности свободно действовать на рынке.

При этом мы верим, что 15 судей Большой палаты, которым поручено рассмотрение дела, пойдут еще дальше и предоставят клубам возможность самостоятельно распоряжаться своей судьбой на уровне Европы», – сказал Бернд Райхарт.

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