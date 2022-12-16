Главный тренер Хорватии Златко Далич считает, что стиль игры сборной Испании устарел.

«Я считаю, что тики-така – это уже история. Испания сделала 900 передач и проиграла Марокко. Франция играет в контратакующий футбол.

Компактная, надежная оборона, быстрые игроки и контратаки – вот на чем будет строиться футбол будущего», – передает слова Далича журналист Evening Standard Низаар Кинселла.

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