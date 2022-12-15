Златко Далич: «Арбитр Орсато вел себя высокомерно, удаляя Манджукича. Пусть живет в своем мире»

Главный тренер Хорватии Златко Далич высказался о судействе Даниэле Орсато.

Хорватия проиграла в полуфинале ЧМ-2022 со счетом 0:3. Итальянский арбитр назначил пенальти в ворота хорватов на 32-й минуте за фол вратаря на форварде . На 35-й минуте Орсато удалил ассистента Далича Марио Манджукича.

«Орсато вел себя высокомерно, когда удалял Манджукича. Мы слышали, что он сказал. Пусть живет в своем мире и на этом все.

На матче было 50 000 аргентинцев и 3 000 хорватов. Кому нужна Хорватия в финале? Но давайте не будем об этом. Они никак не могли помешать ВАР», – заявил Далич.

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