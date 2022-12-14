Далич о пенальти Аргентины: «Ребята возмутились, что не было углового, и в результате нам забили гол»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча с Аргентиной.

Европейцы проиграли в полуфинале ЧМ-2022 (0:3).

– Прежде всего, я поздравляю Аргентину с победой и выходом в финал. Нам остается собраться, поднять головы, выйти на матч за третье место.

Мы хорошо играли в течение получаса, сохраняя владение. Но потом была контратака, и мы пропустили. Иногда удача сопутствует, иногда нет. Нам не на что жаловаться, нужно двигаться дальше.

– Пенальти?

– Насколько я понимаю, ребята возмутились, что не было углового, нам забили гол в результате этого. Но что касается нашей игры, нам не на что жаловаться. Мне нечего предъявить ребятам, теперь мы должны поднять головы и подготовиться к игре, которая нас ждет.

– Что было плохо в игре Хорватии?

– У нас была хорошая ситуация, мяч держался на флангах, но мы не были конкретны в завершении атак. Нам нужен настоящий, классический нападающий, чтобы замыкать подачи с флангов, находить лучшее решение.

– Влашич, Оршич?

– Мы хотели добавить глубины, создать перевес на левом фланге, играть более вертикально. Но мы пропустили третий гол, и было трудно вернуться. Заслуженное поражение.

Брозович повредил мышцу, я не хотел напрягать его, поберег его для следующей игры.

– Что начет конца борьбы за трофей?

– Если бы кто-то предложил нам это [матч за 3-е место] раньше, мы бы приняли это. Мы правда гордимся, – сказал Далич.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ