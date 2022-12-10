Джикия о тики-таке Испании: «После 7:0 с Коста-Рикой все говорили «топ». Оступились – и уже перестала работать за 2 недели»

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Георгий Джикия высказался о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.

В 1/8 финала испанцы уступили Марокко (0:0, по пенальти – 0:3).

– После вылета Испании все вынесли приговор тики-таке.

– Если бы испанцы выиграли, все говорили бы, как хорошо они идут. Они победили 7:0 Коста-Рику, все говорили – топ! А сейчас они оступились, и уже тики-така перестала работать за две недели в Катаре.

Тут и немцы не выходят из группы с сумасшедшим составом. Но немецкий футбол хуже не стал, наоборот, лучше. Италия вообще не вышла. Футбол – интересная штука. Думаю, что еще будет много интересных событий на этом турнире, – сказал защитник «Спартака».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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