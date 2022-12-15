Моуринью может возглавить сборную Португалии в июне. Совмещения с «Ромой» не будет

– главный кандидат на пост тренера сборной .

По данным Record, специалист, который сейчас возглавляет «Рому», является основным кандидатом на пост тренера сборной Португалии, который покинет Фернанду Сантуш. С Моуринью уже общались по этому вопросу – пока были лишь неформальные контакты. На данный момент его назначению препятствует действующий контракт с «Ромой», срок которого рассчитан до 2024 года.

Моуринью не хочет совмещать работу в сборной и «Роме». Римляне тоже против такого варианта.

Отмечается, что на данный момент ситуация остается сложной.

По ходу сезона Моуринью точно не возглавит сборную Португалии. Если Федерация футбола Португалии договорится с «Ромой», то назначение, возможно, произойдет в июне. Тренеру предлагают контракт сроком до ЧМ-2026.

Если Моуринью и согласятся, то исполняющим обязанности главного тренера сборной Португалии до лета может стать Руй Жорже, который сейчас работает с молодежной сборной.

Федерация футбола Португалии хочет, чтобы Моуринью возглавил сборную до старта отбора на Евро-2024.

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