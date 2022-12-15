Моуринью может возглавить сборную Португалии в июне. Совмещения с «Ромой» не будет

Теги Рома Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу сборная Португалии U-21 серия А Италия возможные трансферы Руй Жорже квалификация Евро-2024 Федерация футбола Португалии Футбол

Жозе Моуринью – главный кандидат на пост тренера сборной Португалии.

По данным Record, специалист, который сейчас возглавляет «Рому», является основным кандидатом на пост тренера сборной Португалии, который покинет Фернанду Сантуш. С Моуринью уже общались по этому вопросу – пока были лишь неформальные контакты. На данный момент его назначению препятствует действующий контракт с «Ромой», срок которого рассчитан до 2024 года.

Моуринью не хочет совмещать работу в сборной и «Роме». Римляне тоже против такого варианта.

Отмечается, что на данный момент ситуация остается сложной.

По ходу сезона Моуринью точно не возглавит сборную Португалии. Если Федерация футбола Португалии договорится с «Ромой», то назначение, возможно, произойдет в июне. Тренеру предлагают контракт сроком до ЧМ-2026.

Если Моуринью и «Рома» согласятся, то исполняющим обязанности главного тренера сборной Португалии до лета может стать Руй Жорже, который сейчас работает с молодежной сборной.

Федерация футбола Португалии хочет, чтобы Моуринью возглавил сборную до старта отбора на Евро-2024.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные