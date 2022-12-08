Почеттино сравнил Кейна и Мбаппе: «Харри нужно все время быть в игре. Мбаппе может не взаимодействовать с командой 10 минут, а потом выиграть для нее матч»

сравнил Харри Кейна и .

«Когда я стал тренером , Харри Кейну было 20 лет, и он был в самом начале карьеры. Когда я возглавил , Килиану только исполнилось 22 года, но он уже выиграл четыре титула в Лиге 1 и чемпионат мира. Это имело большое значение. Килиан был очень, очень уверен в себе – совершенно не похож на молодого Харри.

В отличие от Харри [Кейна], Килиан [Мбаппе] – игрок, которому не нужно быть связанным с общей игрой. Он может не взаимодействовать с командой пять минут, десять, – а потом просто появиться, сделать что-то потрясающее и выиграть для команды матч.

Харри нужно быть постоянно включенным в игру. Килиан – полная противоположность. Если он не с мячом, он расслаблен. Он настолько уверен в себе, что знает: когда мяч дойдет до него, он все равно обыграет своего соперника и сделает то, что умеет лучше всего.

Но есть кое-что, что объединяет Килиана Мбаппе и – это их любовь к игре», – написал Почеттино в колонке для The Athletic.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ