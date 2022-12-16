Юрий Семин: «Кто скажет, что ван Галу много лет? Мыслит быстро, эффективно и правильно»

высоко отозвался о Луи ван , который на тренировал сборную Нидерландов.

– Ван Гал сказал, что автор гола [Аргентине] «привез» его из «Бешикташа», где играет, и они его долго наигрывали.

— Вот как? Это была точка, с которой все всегда бьют. Они схитрили, обманули, провели соперника. А еще ван Гал поразил тем, что за 10-15 минут до конца выпустил больших футболистов, и команда начала играть, как раньше говорили, по-деревенски: длинными передачами, на подбор. В итоге смяла Аргентину и забила два мяча.

Это же сделал тренер. А если бы они стали бесконечно разыгрывать от вратаря, то уехали бы домой сразу. Кроме того, он поменял лидера, Депая, на Вегорста, который нужен был именно в данный момент. Разве это не опыт и не класс? Жалко, что они дальше не прошли.

— Болели за ?

— В тот момент — да.

— А переживали за ван Гала как за представителя вашего тренерского поколения?

— Он мне нравится. Кто скажет, что ему много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно. В такой ситуации должен сработать мозг. Оказывается, он работает в этом возрасте еще лучше, – сказал экс-тренер «Локомотива».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ