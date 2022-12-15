Широков о переходе Алипа в «Зенит»: «Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Не знаю, по каким критериями они его выбрали»

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал полноценный переход Нуралы Алипа в петербургский клуб.

– Что я скажу по поводу перехода Алипа в «Зенит»? Ну, он же уже был там, больше года даже играл. Для обоймы он, может, нужен не знаю, как они сами там видят. Впечатлил ли Алип меня? Мне трудно сказать, если только для скамейки брать, он ведь не является иностранцем. Зачем «Зенит» взял Алипа? Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Это для «Зенита» понятная сделка, повторюсь, я не знаю, по каким критериями они его выбрали. Они, наверное, лучше знают.

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