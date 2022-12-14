Широков о переходе Марио Фернандеса в «Интернасьонал» после приостановки контракта с ЦСКА: «Все в любви клянутся, пока бабки получают. Значит, ему больше не нужны»

раскритиковал за переход в .

В мае защитник приостановил контракт с ЦСКА. Тогда Фернандес попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и армейцами расторгнут не был.

«Мне вообще все равно. Это у ЦСКА нужно спрашивать — нормально это или нет. Если они ему разрешили это сделать – пожалуйста, пусть играет в Бразилии.

Можно ли это назвать предательством? Все в любви клянутся, пока они бабки получают. Значит, ему больше не нужны. Но я не знаю, нужно узнавать у клуба. Возможно, у них есть договоренности. Есть вариант, что он сейчас набирает форму там, а потом вернется в , — сказал экс-игрок сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ