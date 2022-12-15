Кин о финале ЧМ-2022: «Аргентину воодушевят созданные Марокко моменты и то, как легко оно проходило полузащиту Франции»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о финале .

«Думаю, Аргентину воодушевят все те моменты, которые создавала сборная , и то, как легко она проходила полузащиту .

Но матч в воскресенье будет отдельной историей. Там будет другая интенсивность. Французы – чемпионы мира, они будут уверены в себе, а их атакующие игроки точно способны создать проблемы», – сказал Кин в эфире ITV.

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