Рой Кин: «Мы видели кое-что из пикового Месси в полуфинале. Аргентина – небольшой фаворит финала»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.
«Интригующий, отличный матч. Посмотрев на игру Франции против Марокко и Англии, можно сделать вывод о том, что она не великолепна, но добивается своего. Она пропустила лишь один гол – и тот с пенальти.
Но Аргентина, учитывая поддержку, заряженность команды и, конечно, Лионеля Месси, может считаться небольшим фаворитом.
Мы видели кое-что из пикового Месси [в полуфинале против Хорватии]. Он показывал такой футбол из года в год. Он восхитителен, обожаю его игру. Я надеюсь, что Аргентина победит – хотя бы ради него», – сказал Кин в эфире ITV.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии