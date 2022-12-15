Рой Кин: «Мы видели кое-что из пикового Месси в полуфинале. Аргентина – небольшой фаворит финала»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от финала .

«Интригующий, отличный матч. Посмотрев на игру против и , можно сделать вывод о том, что она не великолепна, но добивается своего. Она пропустила лишь один гол – и тот с пенальти.

Но Аргентина, учитывая поддержку, заряженность команды и, конечно, , может считаться небольшим фаворитом.

Мы видели кое-что из пикового Месси [в полуфинале против Хорватии]. Он показывал такой футбол из года в год. Он восхитителен, обожаю его игру. Я надеюсь, что Аргентина победит – хотя бы ради него», – сказал Кин в эфире ITV.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ