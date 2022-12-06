Пакета – Кину о танцах: «Так бразильцы выражают радость от гола. Он должен уважать это»

Игрок сборной Бразилии отверг обвинения в неуважении к соперникам.

Вчера Бразилия разгромила Южную Корею (4:1) в 1/8 финала . Все свои голы бразильцы праздновали танцами, один раз к ним присоединился даже тренер Тите.

Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» заявил: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер – нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звездами».

«В танце мы выражаем радость от забитого гола. Мы не делаем это для того, чтобы проявить неуважение, мы не делаем этого перед соперником. Мы собираемся вместе и празднуем. Это наш момент, так Бразилия празднует.

Если ему это не нравится, я ничего не могу сделать. Игроки рады забивать. И он должен уважать это», – ответил , хавбек и сборной Бразилии.

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