Рой Кин: «Каземиро великолепен. Его несправедливо называли сугубо оборонительным хавбеком, это не так. Он связывает игру и всегда проявляет себя»

Рой Кин похвалил одного игрока сборной Бразилии после разгрома .

Вчера Бразилия крупно победила корейцев (4:1) в 1/8 финала . Все свои голы бразильцы праздновали танцами, один раз к ним присоединился даже тренер Тите.

Бывший хавбек заявил: «Это неуважение к сопернику, еще и тренер – нехорошо. Это как смотреть «Танцы со звездами».

« – просто блистательный игрок. нужно отдать ему должное. Он проявляет себя каждую неделю, всегда знаешь, что получишь от него – это огромный комплимент для игрока. Мы постоянно попадаем в эту ловушку – не знаем, смогут ли игроки показать себя. Он всегда показывает себя.

Он завоевал важные трофеи, пришел в «Ман Юнайтед» и очень хорошо освоился. Пару лет назад его несправедливо называли сугубо оборонительным полузащитником, но это далеко не так.

Каземиро связывает игру, он уже забил гол на чемпионате мира, он великолепен, но он все время проявляет себя, и у него всегда отличный настрой», – сказал Кин в эфире ITV о футболисте «МЮ».

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