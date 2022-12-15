«Месси уважают больше, чем президента, он представляет Аргентину как герой. Номер один и источник вдохновения для всех». Эмилиано Мартинес о Лео

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Эмилиано Мартинес высказался об игре с Лионелем Месси

«Игра бок о бок с ним, безусловно, сделала меня лучше как футболиста. То, что Месси выиграл Кубок Америки – правильно. Он проиграл в двух или трех финалах до этого.

Когда он попросил меня сделать селфи, для меня это был момент гордости, и у меня дома эта фотография стоит в рамке. 

Он представляет страну как герой. Люди уважают Месси больше, чем президента. Люди остались бы дома на 24 часа, если бы Месси попросил их.

Он номер один, труженик и источник вдохновения для всех», – сказал вратарь сборной Аргентины FootballersLives.tv.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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