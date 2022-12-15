Кристиан Ромеро: «Будем просить Месси остаться в сборной. Мы рады такому партнеру»
Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро попросит Лионеля Месси остаться в команде.
«Я надеюсь, что это не последний чемпионат мира для него.
Этот вопрос все время поднимается, и мы говорим, что собираемся попросить его не завершать карьеру в сборной.
Мы рады, что у нас такой партнер, что он играет с нами», – заявил футболист «Тоттенхэма».
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