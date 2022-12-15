Кристиан Ромеро: «Будем просить Месси остаться в сборной. Мы рады такому партнеру»

Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро попросит остаться в команде.

«Я надеюсь, что это не последний чемпионат мира для него.

Этот вопрос все время поднимается, и мы говорим, что собираемся попросить его не завершать карьеру в сборной.

Мы рады, что у нас такой партнер, что он играет с нами», – заявил футболист « ».

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