Кристиан Ромеро: «Будем просить Месси остаться в сборной. Мы рады такому партнеру»

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Защитник сборной Аргентины Кристиан Ромеро попросит Лионеля Месси остаться в команде.

«Я надеюсь, что это не последний чемпионат мира для него.

Этот вопрос все время поднимается, и мы говорим, что собираемся попросить его не завершать карьеру в сборной.

Мы рады, что у нас такой партнер, что он играет с нами», – заявил футболист «Тоттенхэма».

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