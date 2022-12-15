Эмилиано Мартинес: «Месси мог бы играть до 50. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми»

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Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что Лионель Месси может играть еще много лет.

«Я считаю, что он мог бы играть до пятидесяти. Он находится в отличной форме и очень хорош.

Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми, а это тяжелее всего. То, насколько хорошо он бьет по мячу, – это нечто.

Он ставит мяч, смотрит на тебя – и бьет прямо в девятку. Если же он промахивается, то мяч все равно попадает в штангу или перекладину.

Поразительная левая. Он невысок, но силен», – сказал голкипер «Астон Виллы».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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