Эмилиано Мартинес: «Месси мог бы играть до 50. Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми»

Вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что может играть еще много лет.

«Я считаю, что он мог бы играть до пятидесяти. Он находится в отличной форме и очень хорош.

Он делает так, что сложные вещи кажутся простыми, а это тяжелее всего. То, насколько хорошо он бьет по мячу, – это нечто.

Он ставит мяч, смотрит на тебя – и бьет прямо в девятку. Если же он промахивается, то мяч все равно попадает в штангу или перекладину.

Поразительная левая. Он невысок, но силен», – сказал голкипер « ».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ