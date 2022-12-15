Реграги о выходе в полуфинал ЧМ-2022: «Показали, что футбол в Марокко существует и что у нас отличные болельщики»
Главный тренер сборной Марокко высказался об успехе команды на ЧМ-2022.
Африканская команда вышла в полуфинал, где уступила Франции (0:2). В матче за 3-е место марокканцы встретятся с Хорватией.
«Самое главное – мы показали себя в хорошем свете, показали, что футбол в Марокко существует и что у нас отличные болельщики.
Мы сделали все, что в наших силах. Поражение не отнимет того, что было раньше», – сказал Валид Реграги.
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