Реграги о выходе в полуфинал ЧМ-2022: «Показали, что футбол в Марокко существует и что у нас отличные болельщики»

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Главный тренер сборной Марокко высказался об успехе команды на ЧМ-2022.

Африканская команда вышла в полуфинал, где уступила Франции (0:2). В матче за 3-е место марокканцы встретятся с Хорватией. 

«Самое главное – мы показали себя в хорошем свете, показали, что футбол в Марокко существует и что у нас отличные болельщики.

Мы сделали все, что в наших силах. Поражение не отнимет того, что было раньше», – сказал Валид Реграги

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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