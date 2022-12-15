Реграги о выходе в полуфинал ЧМ-2022: «Показали, что футбол в Марокко существует и что у нас отличные болельщики»

Главный тренер сборной Марокко высказался об успехе команды на .

Африканская команда вышла в полуфинал, где уступила Франции (0:2). В матче за 3-е место марокканцы встретятся с Хорватией.

«Самое главное – мы показали себя в хорошем свете, показали, что футбол в существует и что у нас отличные болельщики.

Мы сделали все, что в наших силах. Поражение не отнимет того, что было раньше», – сказал .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ