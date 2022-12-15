Тренер Марокко Реграги: «Мбаппе – новый Пеле, надеюсь, он выиграет ЧМ. Если Франция победит, мы сможем говорить, что проиграли чемпиону мира»

Главный тренер сборной Марокко надеется, что выиграет чемпионат мира.

В полуфинале марокканская команда уступила Франции (0:2). В финале европейцы сыграют с .

«Это новый Пеле, он приближается к его показателям, и я надеюсь, что Мбаппе выиграет. Надеюсь, на нем не будет слишком большого давления. Если Франция выиграет, мы сможем говорить, что проиграло чемпиону мира.

Это будет сбалансированный финал. Аргентина обрела уверенность, у них есть Месси, который показывает себя с лучшей стороны. Франция хорошо обороняется, смиряется с тем, что у нее нет мяча, и у нее очень быстрые игроки. Я думаю, что шансы – 50 на 50.

Франция может сделать исторический дубль, достаточно посмотреть, что они сделали за последние 20 лет, чтобы понять, что они лучшие в мире. Я также горжусь этим, я родился во Франции и являюсь воспитанником их школы. Их много критикуют, но их игроки – лучшие в мире, и сборная тоже», – сказал .

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