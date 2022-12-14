Марокко пропустило от соперника впервые за 9 матчей. С Канадой был автогол

стала первой сборной, футболист которой поразил ворота Марокко на .

Счет на 5-й минуте полуфинальной игры открыл защитник «Милана» .

Команда Валида Реграги сохранила ворота сухими в 4 из 5 предыдущих игр на турнире. В игре с Канадой (2:1) себе забил защитник Найеф Агерд.

Также Марокко не пропускало в трех последних товарищеских матчах перед ЧМ-2022.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ