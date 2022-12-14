Марокко пропустило от соперника впервые за 9 матчей. С Канадой был автогол

Теги Валид Реграги Сборная Франции по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Тео Эрнандес Футбол

Франция стала первой сборной, футболист которой поразил ворота Марокко на ЧМ-2022.

Счет на 5-й минуте полуфинальной игры открыл защитник «Милана» Тео Эрнандес.

Команда Валида Реграги сохранила ворота сухими в 4 из 5 предыдущих игр на турнире. В игре с Канадой (2:1) себе забил защитник Найеф Агерд.

Также Марокко не пропускало в трех последних товарищеских матчах перед ЧМ-2022.

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