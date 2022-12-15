Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги подвел итоги матча с Францией (0:2).

Африканская команда уступила в полуфинале ЧМ-2022 и встретится с Хорватией в матче за бронзу.

«Мы отдали все силы, это главное. У нас были травмы, мы лишились Агерда на разминке, Саисса и Мазрауи – в первом тайме...

Против такой команды, как , любая ошибка обходится дорого. Нельзя пройти в финал, провалив первый тайм.

Во втором мы сыграли гораздо лучше, пусть даже второй мяч и убил нас. Но он не перечеркивает то, что мы сделали до него», – отметил Реграги.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ