На ЧМ-2022 больше всего игроков «Баварии» – 17. «Ман Сити» и «Барса» делят второе место, «Аль-Садд» и «МЮ» – в топ-5
«Бавария» отправила на ЧМ-2022 больше всего игроков.
Опубликован список клубов, у которых больше всего игроков сыграют на турнире в Катаре.
На первом месте – мюнхенская «Бавария» (17 футболистов). Второе место разделили «Манчестер Сити» и «Барселона» – по 16 игроков. На четвертом месте катарский «Аль-Садд» – 15 футболистов.
В пятерку также вошел «Манчестер Юнайтед» (14), следом идет мадридский «Реал» (13).
Полный список выглядит так:
1. «Бавария» – 17
2-3. «Манчестер Сити», «Барселона» – 16
4. «Аль-Садд» – 15
5. «Манчестер Юнайтед» – 14
6. «Реал» – 13
7-8. «Челси», «Аль-Хилаль» – 12
9-14. «Тоттенхэм», «ПСЖ», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Аякс» и «Атлетико» – 11
Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.
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