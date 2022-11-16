На ЧМ-2022 больше всего игроков «Баварии» – 17. «Ман Сити» и «Барса» делят второе место, «Аль-Садд» и «МЮ» – в топ-5

«Бавария» отправила на больше всего игроков.

Опубликован список клубов, у которых больше всего игроков сыграют на турнире в Катаре.

На первом месте – мюнхенская (17 футболистов). Второе место разделили и «Барселона» – по 16 игроков. На четвертом месте катарский «Аль-Садд» – 15 футболистов.

В пятерку также вошел (14), следом идет мадридский (13).

Полный список выглядит так:

1. «Бавария» – 17

2-3. «Манчестер Сити», – 16

4. – 15

5. «Манчестер Юнайтед» – 14

6. «Реал» – 13

7-8. , – 12

9-14. , , «Боруссия» , , и – 11

Чемпионат мира стартует в Катаре 20 ноября.