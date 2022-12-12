«Челси» может подписать 18-летнего форварда «Боруссии» Мукоко зимой или бесплатно летом

«Челси» интересен форвард .

Как пишет The Athletic, лондонский клуб изучает возможность осуществления трансфера 18-летнего нападающего.

Следка еще далека от оформления, но в других клубах полагают, что переговоры по Мукоко вышли на продвинутую стадию. На ситуацию может повлиять травма, которую нападающий получил во вчерашнем товарищеском матче «Челси» с «Астон Виллой». 21-летнего игрока уносили с поля на носилках.

Срок действующего контракта Мукоко с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Сейчас «Челси» пытается договориться о переходе форварда на правах свободного агента летом, но возможен и вариант, при котором трансфер будет осуществлен уже зимой.

В этом сезоне у Мукоко шесть голов и три результативные передачи в 12 матчах Бундеслиги.

Полную статистику нападающего, который был в составе сборной Германии на ЧМ-2022, можно найти здесь.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ