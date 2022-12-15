Месси пропустил тренировку Аргентины – возможно, из-за дискомфорта в бедре. В сборной не сомневаются, что он сыграет в финале ЧМ
Лионель Месси пропустил тренировку сборной Аргентины в преддверии финала ЧМ-2022.
Нападающий южноамериканской команды не принял участие в сегодняшней тренировке. На поле занимались только игроки, которые вышли на замену или остались на скамейке в матче против Хорватии (3:0), в то время как игроки стартового состава тренировались в тренажерном зале.
Ближе к концу тренировки футболисты основы вышли на поле, но Месси там не появился – предположительно, из-за дискомфорта в задней поверхности бедра, который он ощутил во время матча с хорватами.
Степень серьезности повреждения футболиста «ПСЖ» неизвестна, но в сборной Аргентины не сомневаются, что Лионель сможет сыграть против Франции в финале чемпионата мира.
Матч Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
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