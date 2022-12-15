Мбаппе с 21 обводкой лидирует на ЧМ-2022. У Мусиалы – 19, у Месси – 15
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место по обводкам на ЧМ-2022.
Футболист, представляющий «ПСЖ», обыграл соперников 21 раз на пути к финалу.
Второе место занимает полузащитник Джамал Мусиала из сборной Германии, вылетевшей по итогам группового этапа. У него 19 обводок.
На третьей строчке – форвард сборной Аргентины и партнер Мбаппе по «ПСЖ» Лионель Месси (15).
Подробно со статистикой 23-летнего Килиана можно ознакомиться здесь.
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