Мбаппе с 21 обводкой лидирует на ЧМ-2022. У Мусиалы – 19, у Месси – 15

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место по обводкам на .

Футболист, представляющий «ПСЖ», обыграл соперников 21 раз на пути к финалу.

Второе место занимает полузащитник Джамал Мусиала из сборной , вылетевшей по итогам группового этапа. У него 19 обводок.

На третьей строчке – форвард сборной и партнер Мбаппе по « » (15).

Подробно со статистикой 23-летнего Килиана можно ознакомиться здесь.

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