Мбаппе с 21 обводкой лидирует на ЧМ-2022. У Мусиалы – 19, у Месси – 15

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на первое место по обводкам на ЧМ-2022.

Футболист, представляющий «ПСЖ», обыграл соперников 21 раз на пути к финалу.

Второе место занимает полузащитник Джамал Мусиала из сборной Германии, вылетевшей по итогам группового этапа. У него 19 обводок.

На третьей строчке – форвард сборной Аргентины и партнер Мбаппе по «ПСЖ» Лионель Месси (15).

Подробно со статистикой 23-летнего Килиана можно ознакомиться здесь.

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