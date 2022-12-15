Зеедорф о ЧМ-2022: «Если футбольные боги есть, было бы здорово увидеть Месси с кубком»
Экс-хавбек «Милана» Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.
«Аргентина показала единство, и это очень важно. И у нее есть такой фактор, как Месси.
У него есть более важные качества, чем у Мбаппе, который великолепен, но все же лишь завершает атаки.
Месси знает, как решить судьбу матча. От него можно ждать потрясающих решений в любой зоне. Если футбольные боги существуют, было бы здорово увидеть, как Месси поднимает кубок над головой.
Аргентина и Франция заслужили место в финале. Это будет особенный день. У Франции очень сильная команда с отличной молодежью», – заявил Зеедорф.
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