Зеедорф о ЧМ-2022: «Если футбольные боги есть, было бы здорово увидеть Месси с кубком»

Теги ПСЖ Кларенс Зеедорф Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Экс-хавбек «Милана» Кларенс Зеедорф поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022.

«Аргентина показала единство, и это очень важно. И у нее есть такой фактор, как Месси.

У него есть более важные качества, чем у Мбаппе, который великолепен, но все же лишь завершает атаки.

Месси знает, как решить судьбу матча. От него можно ждать потрясающих решений в любой зоне. Если футбольные боги существуют, было бы здорово увидеть, как Месси поднимает кубок над головой.

Аргентина и Франция заслужили место в финале. Это будет особенный день. У Франции очень сильная команда с отличной молодежью», – заявил Зеедорф.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные