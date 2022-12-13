Манише: «Роналду – лучший игрок Португалии всех времен, Сантуш – тренер с контрактом. Федерации нужно принять непростое решение»

Экс-хавбек сборной Португалии Манише высказался о конфликте с тренером.

«Я с огромным уважением отношусь к Криштиану, с которым дружу, и уважаю работу .

Это сложный момент для президента Португальской футбольной федерации, потому что Криштиану по-прежнему хочет играть за национальную команду, ему нравится представлять страну, у него есть для этого все условия.

То, что произошло на , не должно повториться на пути к чемпионату Европы. Должен состояться прямой и откровенный разговор с участием игрока и тренера.

Федерации придется принять непростое решение, потому что с одной стороны – лучший португальский игрок всех времен, с другой – тренер с действующим контрактом. И от того факта, что между Роналду и Сантушем возникли проблемы, никуда не деться», – сказал Манише.

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