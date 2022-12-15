уволен из сборной Португалии.

68-летний специалист покинул пост главного тренера национальной команды, сообщает A Bola. Его контракт был рассчитан до 2024 года.

Сантуш возглавлял португальскую команду с сентября 2014-го. Под его руководством сборная выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019. На ЧМ-2022 португальцы вышли в 1/4 финала, где уступили Марокко (0:1).

Во главе сборной Португалии Сантуш провел 109 матчей, одержав 67 побед, потерпев 19 поражений и 23 раза сыграв вничью.

Сообщалось, что кандидатами на пост тренера сборной являются Руй Витория, Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и Жозе Моуринью.

По информации Фабрицио Романо, Федерация футбола Португалии назначит нового тренера в ближайшие недели.

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