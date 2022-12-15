Руй Витория может возглавить Португалию. Сейчас экс-тренер «Спартака» работает со сборной Египта

Бывший тренер может возглавить сборную .

По данным Esporte ao Minuto, 52-летний специалист вошел в список претендентов на пост главного тренера сборной Португалии, который составила Федерация футбола Португалии (FPF).

У Витории, который сейчас работает со сборной Египта, близкие отношения с главой FPF Фернанду Гомешем. Кроме того, качества Руя соответствуют требованиям федерации – у него есть большой опыт, он работал в других странах, где брал трофеи, как и в Португлаии.

Отмечается, что в число кандидатов на пост тренера сборной Португалии, помимо Витории, входят Жорже Жезуш, Руй Жорже, Паулу Бенту, Карлуш Кейруш, Паулу Соуза и .

Португалия вылетела с на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1). Ожидается, что Фернанду Сантуш покинет пост тренера сборной в ближайшие дни.

Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

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