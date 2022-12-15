Шалимов о ретроматче «Спартака» и «Реала»: «Я не могу двигаться, чтобы играть в подобных матчах. Лучше позвонить Мостовому по этому вопросу»
Игорь Шалимов прокомментировал идею проведения ретроматча между «Спартаком» и «Реалом».
Сообщалось, что ретро-игра, посвященная бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, может пройти в Москве в 2023 году.
«Как мне идея проведения матча «Реал» – «Спартак»? Лично мне – никак. Я не могу двигаться для того, чтобы играть и принимать участие в подобных товарищеских матчах.
Лучше по этому вопросу позвонить Александру Мостовому, ха-ха-ха! Он точно все и всем расскажет», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии