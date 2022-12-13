Агент Лахтер: «Мостового великим тяжело назвать, великие – Блохин, Яшин. Но он возил рылом по газону игроков «Реала»

Теги Спартак Сергей Прядкин Олег Блохин Сельта Лев Яшин Славолюб Муслин Александр Мостовой Валерий Карпин Деннис Лахтер агенты Футбол

Экс-агент Андрея Аршавина оценил уровень Александра Мостового.

– Мостового тяжело назвать великим. У нас были великие футболисты, например, Блохин, Яшин. Это если брать мировой уровень, а не первенство водокачки.

Назвать Мостового великим – наверное, нет.  Но он был суперфутболистом. Для меня «Сельта» с ним и Карпиным – это была команда-конфета. Мостовой возил рылом по газону футболистов «Реала». 

Но разве у нас каждый суперфутболист должен быть тренером? Здесь нет никакой связи. У Мостового язык без костей. Это не хорошо и не плохо, но он настоящий.

То, что у них какие-то терки в «Спартаке», где они не договорятся, с кем дружить, это тоже нормально. Он имеет право считать, что ему могли дать где-то потренировать. Но, судя по амбициям, ему не нужна команда Второй лиги, нужен сразу «Спартак».

– Без тренерской лицензии нельзя.

– Почему это нельзя? У нас Муслин лет 10 дурил Россию без лицензии Pro. На это закрывали глаза Прядкин и компания.

У Карпина во времена «Спартака» разве была категория Pro? – сказал Деннис Лахтер, первый агент ФИФА из России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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